Regalo di Ferragosto in casa Lazio per staff e squadra. Come racconta Il Messaggero stamattina, Lotito ha pagato in anticipo due mensilità di stipendi insieme ai premi per la qualificazione in Europa League ottenuta l'anno scorso. Non è a prima volta per altro che accade. Già in passato il patron biancoceleste aveva saldato prima delle scadenze gli emolumenti . Una forma di gratitudine per i risultati ottenuti e al contempo uno sprone per continuare a fare sempre meglio.



In questo caso, la bella vittoria contro il Bologna e l'imminente sfida al Torino di Cairo - col quale non sono mancati negli ultimi anni attriti in campo e nelle sedi istituzionali - potrebbero essere le motivazioni che ha portato a tale scelta. Almeno così suggerisce lo stesso quotidiano romano, che poi parla anche di una telefonata del presidente a Ciro Immobile per gli auguri al figlio piccolo, che ieri ha compiuto 3 anni.