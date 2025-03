Getty Images

Lazio, Lotito pensa di anticipare il riscatto di Tavares: ecco il piano

11 minuti fa



La Lazio pensa di anticipare il riscatto di Nuno Tavares dall'Arsenal. La notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport. Il terzino portoghese è arrivato a Formello la scorsa estate in prestito dai gunners con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, il cui pagamento è però dilazionato su più annualità. Visto il rendimento ben oltre le attese del calciatore, che ha attirato anche le attenzioni di diversi altri top club, Lotito sta pensando a una mossa per avere poi le mani più libere sul mercato.



La cifra da sborsare rientra ampiamente nei parametri di spesa della società. Per questo, approfittando della piccola finestra di mercato che sarà concessa ai club tra l'1 e il 10 giugno in vista del Mondiale per Club che si diputerà questa estate, il patron biancoceleste avrebbe intenzione di saldare subito i conti con gli inglesi per poi discutere con più tranquillità il futuro del calciatore. Su Tavares in particolare si sono posati gli occhi del Milan, ma anche di altre squadre straniere. Difficile immaginare che il prezzo di partenza per una sua eventuale cessione già dopo un solo anno possa essere inferiore ai 40 milioni. Lotito e il ds Fabiani, che hanno deciso di aprire un nuovo corso basando il lavoro anche su possibili cessioni importanti i cui introiti verrebbero poi reinvestiti, comunque si siederanno al tavolo delle trattative solo alle loro condizioni, visto che la Lazio ha il bilancio in ordine e nessuna urgenza di cedere.