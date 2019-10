Lotito vuole evitare la stangata, come riporta il Messaggero si schiera apertamente contro i tifosi biancocelesti, rei di aver fatto il saluto romano. Come riporta il Messaggero, Lotito prende una posizione dura - con una specie di daspo deciso dalla società per i colpevoli - per evitare a tutti i costi la responsabilità oggettiva.



LOTITO NON VUOLE LA STANGATA - Anche perché farebbe rima con stangata: sulle spalle della Lazio grava il rischio di recidiva. Proprio contro il Rennes un intero settore era chiuso per i saluti romani fatti contro il Siviglia, durante la scorsa edizione dell'Europa League. Il 17 ottobre arriverà la decisione, ma c'è timore che l'organo calcistico europeo usi il pugno duro, costringendo di fatto il club a giocare una partita a porte chiuse. Lotito si è messo a disposizione degli inquirenti per evitare che le colpe di pochi ricadano su tutti. Ma potrebbe non bastare.