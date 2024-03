Lazio, Lotito pressa Sarri per far giocare Castellanos. Il tecnico non sente ragioni

Quinta da titolare consecutiva in Serie A per Ciro Immobile questa sera contro il Milan. La sesta, considerando anche la Champions League. Sarri non sente ragioni e insiste sul capitano della Lazio, nonostante le pressioni che arrivano dall'alto. Lotito infatti, riporta oggi Il Messaggero, vorrebbe vedere di più in campo l'attaccante argentino e, in generale, non è soddisfatto della gestione della rosa dei nuovi acquisti in rosa. Un pressing che però non scalfisce la convinzione del tecnico di affidarsi al bomber, rientrato da qualche settimana a pieno regime dopo gli infortuni e le tribolazioni dei mesi scorsi.



Al centravanti argentino viene imputata una poca freddezza sotto porta. Il rendimento di Immobile fin qui è però ancora deficitario rispetto alle aspettative. Sono solo 6 i gol in campionato, quattro dei quali su rigore. Il che signifca che su azione ha segnato lo stesso numero di gol di Castellanos. Lotito vorrebbe vedere una maggior alternanza tra i due, cossa che in alcuni momenti di questa tagione è già avvenuta. Lo stesso Sarri aveva lasciato intendere che l'impiego di Immobile dovrà essere gestito attentamente per il futuro, per fargli recuperare la miglior condizione e soprattutto evitargli sovraccarichi di lavoro e ricadute di infotuni. A febbraio però, si è avuta al massimo una staffetta a metà secondo tempo tra i due. E diventa così difficile per il Taty incidere concretamente sulle gare. A Sarri però questo tipo di ragionamento non sembra interessare e così sia stasera sia a Monca di Baviera martedì con tutta probabilità ci sarà sempre il numero 17 in attacco dall'inizio. Con buona pace di Lotito, che per rivedere un'alternanza tra i due dovrà aspettare la fine di questo ciclo terribile di big match ravvicinati.