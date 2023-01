Lotito ha deciso di provare ad accontentare Sarri. Come scrive Il Messaggero questa mattina, nonostante indice di liquidità e problemi legati alla rateizzazione delle tasse, il presidente della Lazio ha promesso al tecnico toscano che farà di tutto per l'arrivo di un terzino e di un vice-Immobile.



I nomi, in ogni caso, difficilmente saranno quelli tanto desiderati dall'allenatore. Parisi a sinistra e Rafa Silva in attacco richiedono investimenti pesanti, da programmare per l'estate. Ma il cambio di prospettiva c'è stato rispetto a qualche giorno fa, quando immaginare di vedere nuovi volti a Formello senza introiti dalle cessioni era una chimera. In realtà è ancora così, perché serve almeno l'addio di Fares, dopo quello già concretizzato di Kamenovic, per potersi muovere. Intanto però il patron biancoceleste si sta muovendo in prima persona per provare a strappare il prestito di Pellegrini alla Juventus e, novità delle ultime ore, anche quello di Bonazzoli. Il centravanti della Salernitana sembrava una pista complicata, ma con l'apertura tra le parti a un trasferimento a titolo temporaneo lo scenario è cambiato. I campani insistono però per inserire anche l'obbligo di riscatto e non solo il diritto come vorrebbe la Lazio.