Ci si aspettava una fumata bianca in merito al rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, ma bisognerà ancora aspettare. Vanno limati ancora alcuni dettagli sul suo ingaggio e sui rinnovi del suo staff, ma l'annuncio è sempre più vicino. Nel frattempo però, come riporta Il Messaggero, ieri il presidente Lotito si è recato a Formello. Prima di parlare con Inzaghi, il patron biancoceleste ha salutato la squadra, l'ha spronata, ma soprattutto l'ha ulteriormente invogliata a fare bene. Oltre ai mesi di febbraio e marzo pagati in anticipo, Lotito è pronto a pagare due premi importanti ai suoi calciatori. Innanzitutto ha promesso 400mila euro a testa in caso di vittoria dello scudetto (il presidente è tornato a crederci). Poi, qualora la Lazio riuscisse anche a superare il turno di Champions League, a quel punto i giocatori si spartirebbero altri 3 milioni, circa 120mila a testa.