Con il 43% dei voti Claudio Lotito ha dominato le elezioni in Molise. La sua nuova carica da Senatore però non lo distoglierà dagli impegni da presidente della Lazio. Lo ha dichiarato lui stesso nell'editoriale che uscirà nel prossimo numero della rivista ufficiale del club, di cui oggi il Corriere dello Sport ha svelato una breve anteprima.



Il patron sa che non sarà semplice, ma assicura che non farà mancare il proprio apporto alla società e alla squadra, per proseguire nel progetto tecnico iniziato con Sarri alla guida e con i nuovi innesti. Si è detto inoltre soddisfatto della risposta del pubblico sugli spalti. La campagna abbonamenti ha fatto capire che il tifoso laziale c'è e si fa sentire.