Lazio divisa su Luis Alberto. Per Sarri può essere venduto, Lotito invece vorrebbe che la situazione tra tecnico e calciatore si ricomponesse. Ma il presidente non chiude del tutto a un possibile addio dello spagnolo, anche in prestito. A riportare la notizia questa mattina è Il Messaggero.



A fronte di un'offerta da almeno 20 milioni il Mago può partire. La società biancoceleste dovrà poi girare il 20% dell'introito al Liverpool, ma per il patron delle Aquile andrebbe bene anche una cessione a titolo temporaneo, purché si preveda l'obbligo di riscatto a fine stagione. Stessa formula che poi verrebbe proposta al Verona per arrivare a Ilic. Il serbo resta infatti il primo desiderio del tecnico per sostituire il numero 10 a centrocampo.