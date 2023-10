"Io ho a cuore l’interesse e la tutela della mia città, degli abitanti di Roma e del mio Paese. Probabilmente altri vedono più l’aspetto economico e come tale lo rincorrono"

Intervistato dal TG1, Claudioè tornato ancora a parlare del tema caldo di questi giorni che riguarda la Capitale. Il presidente dellaha commentato così la scelta delladi concludere l'accordo di sponsorizzazione con la società saudita che sostiene la candidatura di Riyadh perLa città araba è infatti rivale proprio di Roma nell'aggiudicarsi l'organizzazione di questo importante evento internazionale. Per questo la scelta del club giallorosso sta facendo molto discutere in questi giorni sui sociale e sui media. Il patron biancoceleste ha poi ribadito la- come fatto nel recente passato proprio dai rivali cittadini - e, eventualmente, anche il logo a sostegno della candidatura per Esposizione Universale: "Per il fatto stesso che l’amministrazione comunale non ha trovato nulla in contrario in passato nei confronti dell’altro club, non vedo perché lo dovrebbe trovare nei confronti della Lazio".