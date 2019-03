Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato la corsa Champions a margine di un evento al Consiglio Regionale del Lazio: "Mi auguro che prevalga il migliore e se, come ritengo la Lazio avrà fatto il massimo, sarà in grado di confrontarsi con tutti. La corsa al quarto posto? Non ci giochiamo la sopravvivenza dell'essere umano ma un risultato. Può essere importante ma non indispensabile".