Lazio, Lotito: 'Rapporto con Sarri? Non alleno al posto suo. Intervengo solo se c'è qualcosa che non va nello spogliatoio'

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a Sportmediaset nel prepartita della semifinale della Supercoppa Italiana che vedrà la sua Lazio affrontare l'Inter.



SFAVORITI - "Le partite hanno tutta una serie di fattori imponderabili. La squadra è un po' incerottata, ma se manteniamo lo spirito di unità, umiltà e spirito di sacrificio. Ce la giochiamo in campo, nella partita di campionato c'è stato equilibrio, poi un retropassaggio ha condizionato la partita".



SUPERCOPPA IN ARABIA - "Non dobbiamo dimenticare che è un'occasione importante anche di internazionalizzazione del brand, della Lazio e del calcio italiano. È importante fare una prestazione di altissimo livello"



RAPPORTO CON SARRI - "C'è una conduzione familiare all'interno della Lazio. Ognuno fa il suo sotto l'egida del capo-famiglia che sono io. Se scelgo un allenatore non è che poi devo allenare al posto suo. Posso poi fare delle considerazioni e degli appunti, poi sta a lui coglierle. Io sono intervenuto e intervengo quando si creano delle discrasie all'interno dello spogliatoio. Io esigo il rispetto dei ruoli. Si vince tutti insieme, quando ci sono delle sbavature si creano i problemi".