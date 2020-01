Jallow potrebbe essere il nuovo acquisto regalato a Simone Inzaghi. Lotito sfrutta l'asse con Salerno e porta a Roma l'attaccante gambiano, per regalare un'alternativa in rosa a Simone Inzaghi. Le due società, come riporta il Corriere dello Sport, sono vicinissime a concretizzare l'accordo, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca.



JALLOW VICINO ALLA LAZIO - Arrivato in Italia, è stato paragonato a Gervinho, anche se parte da una posizione più centrale. Ha segnato 6 reti con la Salernitana, poi la frattura con i tifosi. Jallow ha un carattere forte, in patria, in Gambia, fa sempre parlare di sé: il suo matrimonio è stato a dir poco sfarzoso nel 2018, e spesso viene commentata la sua auto, la BMW X6 di cui va molto fiero.