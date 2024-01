Lazio, Lotito replica a Sarri: 'Supercoppa in Arabia valorizza il brand del calcio italiano'

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova partnership con la Regione Lazio e ne ha approfittato per commentare le dichiarazioni del suo allenatore, Maurizio Sarri, che nelle scorse ore ha polemizzato sulla scelta di far disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e con un nuovo formato a quattro squadre.



“E’ stato frainteso. Faceva un ragionamento a 360 gradi legato a una serie di fattori che incidono su quelle che sono le prospettive del calcio italiano. Se il calcio ha la necessità di ricorrere a tornei esterni lo fa per aumentare il valore del brand. Perché storicamente il calcio italiano era un punto di riferimento. Andare a Riyad è importante dal punto di vista non solo economico ma della valorizzazione del brand, non solo della Lazio ma di tutto il calcio italiano”.