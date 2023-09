Lo aveva già detto, lo ha ribadito nella pancia del Maradona dopo aver battuto il Napoli campione d'Italia in carica. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto rimettere i puntini sulle i ricordando che mentre altri (i Friedkin con Lukaku) non hanno speso nulla e sono stati celebrati, lui ha "speso oltre 100 milioni" per rinforzare la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport