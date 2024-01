Lazio, Lotito rilancia sul Flaminio e Gualtieri apre al progetto: la situazione

Tommaso Fefè

Avanti tutta per lo Stadio Flaminio. Il piano di Lotito per far diventare il secondo stadio della Capitale, ormai in disuso e fatiscente da diversi anni, la nuova casa della Lazio prosegue, anche se a fari spenti negli ultimi mesi. Ieri però i riflettori si sono riaccesi con lo stesso presidente del club biancoceleste che in campidoglio, a margine di un evento per le celebrazioni dei 124 anni della fondazione della polisportiva, ha dichiarato di voler presto presentare un progetto al quale "l'amministrazione non potrà dire di no".



LA PROPOSTA - Queste le parole del patron laziale: "Lavoriamo in silenzio. Siamo pronti a presentare il progetto stadio. Una proposta a cui non si potrà dire di no. Un servizio per i laziali e per tutta la città, che onorerà la storia e coltiverà i sentimenti che ci sono da sempre, da quando il calcio è arrivato a Roma. Non ho difficoltà a interloquire con il sindaco, ho voluto tranquillizzare le persone dimostrando che la Lazio lavora come ha sempre fatto, a fari spenti, in silenzio perché la mia politica è dei fatti e non delle parole. Stiamo lavorando per capire la fattibilità tecnica, sul piano politico non penso ci siano problemi: sarebbe miope per la città impedirlo alla Lazio".



LA RISPOSTA - La replica del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non si è fatta attendere. Il primo cittadino ha accolto positivamente l'annuncio di Lotito e attende ora di vedere sul tavolo la proposta concreta. Queste le sue parole: "Posso dire con certezza che dal punto di vista politico siamo d’accordissimo. Una volta presentato il progetto, si passerà a una valutazione tecnica. Roma crede nello sport e nei valori portati avanti dalla Polisportiva Lazio. Grazie per il vostro impegno".