Ce l'ha con tutti Lotito. Il presidente della Lazio ha mal digerito la sconfitta e la brutta prestazione della squadra contro la Salernitana e ha messo sotto accusa tutta la squadra, compreso il tecnico. In particolare proprio a Sarri, scrive Repubblica questa mattina, nelle pagine della Cronaca di Roma, il patron rimprovera l'incapacità di riuscire a dare la giusta scossa alla squadra quando si gioca contro le cosiddette piccole del campionato.



Dei 6 ko in campionato quest'anno infatti 3 sono arrivati contro Lecce, Genoa e Salernitana cui ci si aggiunge il pari interno col Monza. Così i punti persi con le squadre che lottano per la salvezza sono ben 11. A preoccupare di più è il fatto che siano arrivati solo 3 gol contro queste squadre, due dei quali su rigore, e prestazioni molto deludenti rispetto alla differente caratura tecnica. Il numero 1 del club pretende ora un'immediata reazione contro il Celtic in Champions e poi nei successivi impegni. Tutti ora si devono sentire in discussione.