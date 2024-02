Lazio, Lotito risponde a Sarri: 'Il mercato è solo un alibi. A fine anno facciamo i conti'

Le parole di Sarri nel dopo partita di Firenze hanno mandato Lotito su tutte le furie. "Non siamo attrezzati per quattro competizioni - aveva detto il tecnico della Lazio dopo la sconfitta contro la Fiorentina - Il mercato non l'ho fatto io: avevo chiesto A e mi trovo a lavorare con C e D". Solo scuse e alibi invece secondo Lotito, che non ha gradito e oggi, come si legge nel suo virgolettate riportato dal Messaggero, ha risposto così all'allenatore: "La rosa è forte e competitiva. Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c'entra nulla con il ko di Firenze e gli altri 9. A fine stagione faremo un bilancio definitivo".



Il presidente è convinto quindi che Sarri non stia facendo rendere al meglio la squadra. Resta convinto delle scelte fatte l'estate scorsa e l'obiettivo resta quindi la qualificazione alla prossima Champions. Il monito infatti è rivolto anche ai giocatori, che non si stanno esprimendo - sempre secondo Lotito - al massimo del proprio potenziale. L'aria di divorzio a fine anno tra società e tecnico si fa però sempre più consistente, anche perché attualmente il quarto posto dista 8 punti (6 il 5° se il ranking UEFA a fine anno garantirà un posto in più) e le recenti prestazioni non lasciano troppe speranze di vedere un cambio di marcia per il finale di stagione.