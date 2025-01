Lazio, Lotito: "Rovella non si tocca, lascerò il club a mio figlio. Derby perso? Sembrava una festa Scudetto"

GETTY

Claudio, presidente della, ha parlato a Il Messaggero. Tanti gli argomenti trattati dal patron biancoceleste che ha fatto il punto della situazione dopo il derby perso contro lanell'ultimo turno della Serie A."Proprietà straniere? Come me e, che sta facendo benissimo, i risultati parlano,Tanti vendono perchéLe disponibilità sono ristrette e il calcio ha un costo"."Non servono aiuti, ma ilAlè stato dato oltre un miliardo durante il Covid a fondo perduto, a noi è stato solo concesso di pagare le rate sospese in 5 anni grazie a una legge già esistente. Si pretendeva il pagamento entro il 26 dicembre, mi sono battuto per la dilazione mensile e lo Stato ne ha tratto giovamento. Sono fondamentali i ricavi fiscali prodotti dal calcio. Le aziende italiane e gli imprenditori una volta investivano anche nel calcio. Adesso è venuta meno la forza economica e arrivano solo i fondi. Servirebbe oltretutto una norma e verificarne la provenienza. Ma la cosa più grave è che, ho già detto e ribadisco cheOltretutto sonoperché, come ho già detto, puntano solo alla massimizzazione dei ricavi ma il calcio deve avere anche e soprattutto uno scopo. Io sento una grande responsabilità civica e sociale. Oltre a portare i risultati economici e sportivi,, loro saranno i cittadini del futuro. I valori devono stare al di sopra di tutto e il calcio così mediatico può e deve dare un esempio. Non a caso, io e mia moglie Cristina, a capo della Fondazione, stiamo promuovendo tutta una serie di iniziative sociali, con investimenti non legati solo al mero denaro. Anche l'Academy va in questo senso, per aiutare le famiglie e crearne una ancora più grande concentrata tutta dentro Formello. Sto facendo tutto questo con le mie risorse, senza chiedere né mutui né leasing a nessuno".

"Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro, ma dopo c'è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono staticome i palloni buttati in mezzo al campo e non solo., ma è normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dai top club del mondo".