Lotito mette in guardia Sarri sul mercato: "Vedremo quello che si potrà fare". Il Corriere dello Sport questa mattina ha pubblicato alcune dichiarazioni del presidente della Lazio in merito ai programmi su come rinforzare la rosa biancoceleste:



"So già cosa vuole il mister, perché parliamo tanto anche di investimenti. Forse ci incontreremo, ma già lo sento ogni giorno. Lui ci dirà le caratteristiche funzionali al suo calcio, poi noi vedremo quello che riusciremo a fare, come abbiamo fatto la scorsa estate. L’allenatore deve fare l’allenatore, al resto penseremo noi, infatti sto continuando a strutturare la società".