"I fischi dell'altra sera non mi hanno ferito. li trasformerò in applausi molto presto, come l’anno scorso col secondo posto. Intanto ora vedrete Castellanos, se è più forte di Sanabria, che Sarri aveva inizialmente indicato".

ha lasciato ieri il ritiro di. Il presidente dellaè volato a Milano per la questione dei diritti TV. "Chissà se i tifosi capiscono che da quelli dipende il futuro della Lazio e di tutto il calcio". Ha dichiarato al Messaggero, aggiungendo poi che il mercato biancoceleste sarà sbloccato in settimana.Un'ultima frecciatina al tecnico prima di andare via. Segno che tensioni e diversità di vedute sul mercato evidentemente ci sono state e continuano ad esserci.