Forte tensione tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri, a causa di un mercato che non sta ingranando e soddisfacendo, ma al momento non si parla di rottura, almeno secondo quanto ribadisce il patron biancoceleste.



LE PAROLE DI LOTITO - Queste le sue parole ai microfoni di Tag24: "Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, ha capito? Falso, totalmente, tutto falso, stiamo lavorando".



IL PENSIERO DI SARRI - "Resto solo per voi, un gruppo così non l'ho mai avuto", avrebbe detto Sarri alla sua squadra nell'ultimo giorno di ritiro ad Auronzo, secondo il Messaggero.