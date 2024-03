Lazio, Lotito sceglie Martusciello ma in quota scatta il totopanchina: Rocchi e Klose primi candidati, clamorosa ipotesi Mourinho

Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno colpito la Lazio come un fulmine a ciel sereno. La guida tecnica è stata affidata al vice dell’allenatore toscano, Giovanni Martusciello, ma secondo gli esperti Lotito potrebbe cambiare idea. La prima opzione resta, però, proprio Martusciello, offerto a 2,25. Subito dietro, in quota, c’è l’ex capitano laziale e ora tecnico dell’Under 14 della squadra, Tommaso Rocchi, a 2,75. Sarebbe una scelta affascinante soprattutto in vista del derby del 7 aprile: contro l’ex capitano giallorosso De Rossi sulla panchina della Roma potremmo vedere un incrocio di storie che si sono incontrate spesso sul campo dell’Olimpico. Il terzo candidato è un altro giocatore che ha dato tanto alla Lazio: Miroslav Klose, proposto a 4 dopo l’esperienza da vice al Bayern Monaco e quella non esaltante da allenatore degli austriaci dell’Altach. A 6 l’ipotesi Cristian Brocchi, un’altra bandiera della storia recente della Lazio con più esperienza da allenatore. Stessa quota per un altro allenatore più esperto, Igor Tudor, attualmente senza squadra. Si sale per gli altri candidati: Giampaolo a 33, come Paulo Sosa, Gennaro Gattuso e Fabio Grosso. Antonio Conte e Pippo Inzaghi sono visti a 50, mentre la clamorosa ipotesi Mourinho è proposta a 100.