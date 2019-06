Il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a scendere in campo per risolvere i guai di Alitalia. Lo riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, che parla di interesse dell'imprenditore romano dopo che il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha concesso una proroga al 15 giugno per la presentazione di un'offerta definitiva da parte di Ferrovie dello Stato. Della cordata interessata a rilevare la compagnia aerea di Stato farebbero parte anche Delta e il Ministero dell'Economia, oltre a un soggetto esterno che potrebbe essere rappresentato proprio da Lotito.



Dopo le smentite di rito della giornata di ieri, il diretto interessato ha commentato così, a Milano Finanza, le indiscrezioni di stampa sempre più insistenti: "C’è interesse da parte nostra. Stiamo lavorando sul dossier. Siamo abituati, come gruppo, ad analizzare e valutare con attenzione i progetti quando ci vengono sottoposti, come in questo caso".