Iniezione di fiducia di Lotito a Tare. Dopo le tensioni del mese scorso, oggi il presidente - presente in sala stampa a Formello per la presentazione di Romagnoli e Vecino - ha sottolineato l'importante lavoro del ds biancoceleste per l'arrivo dei nuovi acqusiti, in particolare, per quello dei difensore:



"“La genesi di questi due acquisti è stata precostituita dal direttore sportivo. Lui ha tenuto vivo il rapporto con Romagnoli negli anni, per poterlo un giorno averlo qui con noi. Siamo partiti con un certo allestimento, poi abbiamo rituenuto di dover inserire elementi di spessore, anche passionale. In questo contesto abbiamo agito per portare entrambi (Vecino e Romagnoli, ndr), perché ci tenevamo molto che arrivassero per dare solidità e spessore internazionale nella squadra. Quello che in passato, in alcuni momenti, è mancato. Con questi innesti la squadra può competere per dare ai tifosi grandi soddisfazioni".