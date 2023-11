Se vado ribalto lo spogliatoio

Non è andata affatto giù al'ultima sconfitta della sua. Non è tanto il risultato, quanto la prestazione generale ad aver mandato il presidente biancoceleste su tutte le furie. Al punto che, come riporta qiesta mattina Il Messaggero, in accordo con il dslo stesso numero 1 del club avrebbe deciso di non andare a far visita alla squadra a Formello ieri per la ripresa degli allenamenti.

Questo il virgolettato riportato dal quotidiano romano, che sottolinea senza troppi giri di parole lo stato d'animo del patron. Nel centro tecnico si è presentato invece il direttore sportivo, che ha assistito al colloquio tra Sarri e la squadra.