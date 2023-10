Perché non lo abbiamo comprato noi in estate?

Retroscena di mercato ieri in Olanda dopo il ko dellacontro il. Come scrive stamattina il Messaggero il presidenteparlando al telefono ha rimpianto il mancato acquisto di Santiago(ieri doppietta per il centravanti messicano).

Il classe 2001 era stato lungamente corteggiato nell'ultima sessione di calciomercato dai biancocelesti, che avevano inizialmente individuato in lui il profilo per il vice-Immobile prima di virare su Castellanos. Il Feyenoord però chiedeva 30 milioni per il cartellino dell'attaccante: esattamente il doppio del prezzo pagato alla fine dalla Lazio al New York City FC per l'argentino.