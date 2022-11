Non c'è nessun patto tra Sarri e Lotito per il mercato di gennaio. A dirlo è lo stesso presidente della Lazio, secondo il virgolettato riportato questa mattina sul Messaggero.



Lo stesso numero 1 del club ha anche ribadito che prima di effettuare nuovi acquisti "deve uscire prima eventualmente qualcuno da un organico ampio". E con queste parole il patron non intende gli esuberi Fares e Kamenovic - nomi sui quali si è vociferato nei giorni scorsi come probabili partenti - visto che "Loro già non giocano..." Anche la partenza di questi due però aiuterebbe ad alleggerire di qualche zavorra il bilancio, impantanato ancora una volta dall'indice di liquidità. Per sbloccarlo, una mano potrebbe arrivare dalla Spagna dove si registrano movimenti intorno a Muriqi, sul quale i capitolini detengono il diritto al 45% della rivendita. Se e come saranno poi in caso reinvestiti gli introiti è tutto un altro discorso.