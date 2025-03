Lazio, Lotito: "Sono convinto che il Flaminio si farà"

GETTY

Claudio Lotito è intervenuto oggi pomeriggio nella sede della Regione Lazio. La polisportiva biancoceleste sta infatti continuando le celebrazioni in vari appuntamenti per festeggiare i 125 anni della fondazione. La sezione Calcio, presieduta appunto da Lotito, è certamente la più nota al grande pubblico. Oggi in Regione è stata l'occasione per l'inaugurazione della mostra-evento “E penso a te”: un’esposizione itinerante, che fino a giugno racconterà tutta la storia del sodalizio biancoceleste. Inoltre è stato presentato ufficialmente anche il nuovo inno della Polisportiva, “Mille cuori e un’Aquila”, scritto e interpretato da Toni Malco e già in realtà pubblicato e diffuso da diverse settimane.

Lotito ha preso la parola ringraziando l'istituzione regionale per l'ospitalità. Poi ha proseguito toccando vari temi: "La Lazio è una grande famiglia. Io sono entrato in questa famiglia in modo operativo e l’ho vissuta sempre con passione perché ha coltivato sempre un aspetto di carattere sociale. Questo sodalizio è stato fondato sui valori olimpici. Al tempo delle Olimpiadi si fermavano le guerre, lo sport stava sopra tutto e noi abbiamo proseguito in questo cammino, doveLe famiglie hanno salvaguardato la polisportiva più grande d’Europa, oggi con orgoglio possiamo rivendicare anche il nostro potere contrattuale. Con l’unione e la passione abbiamo sempre sostenuto i nostri colori".

Lotito è tornato a parlare anche del tema dello Stadio Flaminio: "Ci sono tante iniziative che rappresentano l’orgoglio di essere laziali. Una, quella che ci appartiene. La Lazio, poi, sta costruendo a Formello l’Academy, una scuola con uno studentato e una chiesa. Vogliamo allenare fisico, mente e spirito. Sono convinto che il Flaminio verrà realizzato. Mi piacerebbe anche avere un museo stabile, per dire 'questa è la nostra casa'".