Lazio, Lotito: "Sono presidente grazie a Berlusconi. Ho scritto pagine della storia economica del mondo"

Redazione Calciomercato

Intervista dial podcast Un Caffè da Vanni. Il presidente dellae Senatore della Repubblica ha spaziato dai temi etico-morali a quelli politici, toccando inevitabilmente anche gli aspetti che lo legano da oltre 20 anni al mondo del calcio. Queste le sue parole in merito alla sua guida della società biancoceleste:“Voi pensate che lo scudetto sia un fatto matematico, oggi si pensa che più spendi e più vinci ma è una fesseria. Basta prendere ad esempio i Cosmos che era una squadra piena di campioni ma non ha mai vinto nulla. Il tema è investire in modo oculato e scientifico per raggiungere gli obiettivi. Ho preso la Salernitana in eccellenza e l’ho portata in Serie A: unico caso nel calcio italiano.Sto lavorando affinché lo scudetto non diventi un fenomeno sporadico. Ho proceduto al risanamento e oggi sto nella fase della crescita”.

"Voglio svelarvi un aspetto. Io acquisisco la Lazio perché Silvio Berlusconi, con cui avevo un'amicizia da prima che fosse politico, e ci vedevamo spesso, mi spiegò di essersi interessato alla Lazio per una questione di ordine pubblico. Ci furono una serie di situazioni molto delicate. Aveva di me una grande stima, ritenendomi in grado di risolvere i problemi.La Lazio è la prima società italiana quotata in borsa ad adottare un sistema duale. In una società quotata come la Lazio, quando sono entrato, ho comprato il 21% con 25 milioni di euro. In totale ho comprato 1.070 miliardi di debiti. Tutti la consideravano una sfida estrema, ma oggi i fatti mi hanno dato ragione. Ho scelto il sistema duale perché quando ho fatto la prima assemblea, piena di azionisti, bastava una persona con azioni per 20/30 euro che diceva di non essere d'accordo per bocciare il bilancio. Nel frattempo passò una legge che permise appunto il sistema duale, ma in Italia ne hanno usufruito in pochi, perché significa che il bilancio non lo approva l'assemblea dei soci, ma il consiglio di sorveglianza. Tra l'altro il consiglio di sorveglianza è quello che nomina il presidente e ha anche il potere di revocarlo. Io ho portato risultati e nessuno mi ha mai voluto mandare a casa. Sono stato anche il primo a fare la transazioni con il fisco in 23 anni. A me hanno fatto una dilazione, che oggi fanno normalmente anche con la rottamazione. In 21 anni pagavo 6 milioni l'anno, anche in anticipo di sei mesi”.

“Con Sarri avevo un rapporto franco. Per altro i suoi collaboratori mi hanno rivelato che l’unica volta che lui ha fatto degli elogi a una proprietà per la quale ha lavorato è stato proprio quando era qui alla Lazio.e io lo ringrazio per questa sua stima. Il tema però è che se tu sei conoscente di te stesso conosci allora conosci anche i tuoi limiti. Quindi se produci risultati negativi sei il primo che non può pretendere di essere un punto di riferimento”.

“Sono stato sollecitato a ricoprire un ruolo ministeriale e sportivo, ma mi sarei dovuto dimettere da presidente della Lazio. Il tema per me è che se una cosa è funzionale a risolvere i problemi della collettività sono anche disposto a rinunciare alle mie posizioni personali; altrimenti preferisco rimanere così. Io non sono candidato a fare il ministro o il segretario di partito: non ho il problema della sopravvivenza, quindi faccio politica con la logica di Platone, con distacco e serenità”.