AFP via Getty Images

Lazio, Lotito: "Stasera un'appuntamento importante. Con lo spirito di gruppo tutto è possibile"

Tommaso Fefè

41 minuti fa



A pochi minuti dal fischio di inizio di Lazio - Bodo/Glimt, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Queste le sue parole:



"C'è massima concentrazione e consapevolezza di avere un appuntamento importante. Non si tratta di crederci o meno, io dico sempre a tutti che per raggiungere certi obiettivi servono umiltà, ferocia agonistica, determinazione e spirito di gruppo. Se li hai puoi raggiungere gli obiettivi. Non a caso ho fatto qualche giorno fa un elogio al comportamento sugli spalti del tifo che ha fatto una scenografia che resterà nella storia, che ha enfatizzato la creatività e la passione vera che ha nei confronti del nostro club. Una vittoria nel derby per la Lazio. Il tifoso è il 12° uomo in campo, se tiferanno come hanno fatto in altre circostanze la squadra sarà spronata a dare il 100%".