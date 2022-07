A margine dell'evento di presentazione delle maglie in Piazza del Popolo, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è fermato a rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti, tra cui Tommaso Fefè per Calciomercato.com:



"Stiamo lavorando per rendere compatibili il marchio internazionale e la credibilità internazionale con il valore della squadra sul campo. Stiamo allestendo una squadra che sarà in grado di giocarsela alla pari con tutti”.