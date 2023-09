La Lazio ha provato a prendere Mason Greenwood, idea dell'ultimo giorno di mercato per Claudio Lotito. Lo ha confermato il patron biancoceleste, che ha spiegato a Lalaziosiamonoi.it, come la volontà del giocatore fosse chiara: "Ci ho provato fino all'ultimo, non hanno controfirmato in tempo. Lui voleva venire alla Lazio. Se ci riproviamo a gennaio? Vediamo".