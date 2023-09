Il patron della Lazioha parlato ai microfoni di Radio Serie A. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Lega:“Da quando ho preso la Società siamo riusciti a risanarla,. Abbiamo strutturato un centro sportivo all’avanguardia e tutto questo è un fatto positivo, poi vediamo se i risultati sportivi avvaloreranno quanto fatto.Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, con umiltà, lavoro, dedizione e spirito di gruppo. I risultati si ottengono attraverso lo sforzo di tutti coloro che si dedicano al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo creato un bello spirito di gruppo selezionando le persone. Dobbiamo crederci, purtroppo nelle prime due partite non abbiamo ottenuto i risultati e questo dev’essere di monito per capire che ogni gara è una storia a sé. Bisogna essere convinti della bontà delle proprie posizioni e del proprio progetto. Sono convinto che il tempo consentirà di dimostrare che certe scelte sono state positive, lo meritano i tifosi che non si sono mai discostati dal seguire la squadra., ma di prospettiva, per creare un percorso di crescita ulteriore che sotto la regia del nostro allenatore possa portare a migliorare i calciatori.Ora si tratta di mettere a sistema il prodotto che si ha. Ho curato in prima persona il mercato quest’estate e penso di aver allestito una squadra in grado di competere alla pari con tutti, poi in campo vanno i giocatori e le scelte le fanno i tecnici. L’ingrediente che può fare la differenza è la convinzione nei propri mezzi.La Lazio in passato non ha mai fatto mercato in entrata con alcuni Club rilevanti, oggi invece siamo statiIn vista delle prossime partite dovremo. Abbiamo tanti giocatori che sono stati convocati dalle rispettive rappresentative, tra questi Immobile che ha segnato ed è stato il capitano dell’Italia, questo è motivo di orgoglio.Sono Presidente da 19 anni, la Lazio è cresciuta moltissimo in questo periodo, ho acquisito la Salernitana in Eccellenza portandola fino in Serie A, vincendo due trofei. Mi rendo conto che è fondamentale la capacità di un Presidente di trasmettere alla squadra e stimolare i giocatori. E’ importante riuscire a far credere in un progetto.”.