Lazio, Lotito sugli arbitri: "Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti"

GETTY

Non si placano le polemiche arbitrali post. A rincarare la dose ci pensa oggi il presidente biancoceleste, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero. Nel match di Coppa Italia, che ha visto vincere per 2-0 i nerazzurri, sono stati numerosi gli episodi in cui le decisioni dell'arbitro sono ritenute quantomeno dubbe da parte dei capitolini. Su tutte, quella della presunta posizione irregolare di De Vrij sul gol di Arnautovic fa discutere anche per le parole arrivate successivamente da parte dell'AIA, che hanno di fatto assolto l'operato dell'arbitro Fabbri.

A riguardo il patron laziale ha detto: “Non commento, ma". Un attacco neanche troppo velato ai vertici del calcio italiano da parte di Lotito, anche se in via ufficiale la Lazio non ha presentato alcuna protesta formale per quanto avvenuto durante la gara. Neanche nel post partita sono arrivate da parte della dirigenza (e men che meno dall'allenatore) lamentele apertamente in polemica con l'arbitro. Una politica di "basso profilo" che la società ha deciso di portare avanti quest'anno, ma che non sta incontrando il favore del pubblico. I tifosi infatti, soprattutto tramite i social, contestano questa decisione e vorrebbero invece vedere il club più deciso nel far valere le proprie ragioni.

Zampolli (uomo del business italiano di Trump)? È un mio amico. Io ne ho tanti, anche se mi attribuiscono solo nemici per andarmi contro”