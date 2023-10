A margine di un evento sulla medicina sportiva tenutosi questa mattina allo Stadio Olimpico, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Il patron biancoceleste ha avuto modo anche di tornare ad esprimersi sul caso delle scommesse che ha coinvolto alcuni calciatori in questi giorni:



"I giocatori dovrebbero essere più seguiti dalle società e dai procuratori. Alla Lazio curiamo non solo l'atleta, ma anche l'essere umano a 360 gradi, per far sì che sia un portavoce di aspetti valoriali, non solo di risultati sportivi materiali. Poi purtroppo molto dipende comunque dalle singole persone: in una famiglia con quattro figli, magari tre si comportano in una certa maniera e uno no. Io mi auguro che, per quanto ci riguarda, i miei giocatori siano fuori dal meccanismo di deviazione dell'utilizzo della propria professione per questo tipo di attività. In ogni caso, andare a criminalizzare preventivamente una situazione per me è sbagliato. Vediamo di cosa stiamo parlando. Un conto è giocare ai videopoker, un altro è scommettere sulle partite".