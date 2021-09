Prima le parole di elogio di Sarri in conferenza, poi una prestazione da top player nel derby. Felipe Anderson sta tornando ai livelli dei tempi migliori alla Lazio e il presidente Lotito si sfrega le mani. Il patron, come riportato da Il Messaggero, alla fine del derby ripeteva in continuazione "Ha mantenuto la promessa". Il giorno prima infatti il patron biancoceleste era andato a Formello per seguire la parte finale della rifinitura pre-derby e in seguito alla seduta aveva parlato con il suo adorato Felipe. "Io su di te ho puntato tanto e ho la massima fiducia. Il regalo più grande che tu possa farmi, è un gol nella stracittadina", queste le parole di Lotito al classe '93 e quest'ultimo ha risposto alla grande. Gol, assist e accelerazioni indomabili, Vina ne sa qualcosa.