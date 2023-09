La Lazio non vuole mandare Felipe Anderson in scadenza di contratto. Per me è come un figlio.

Finito il mercato è tempo di pensare ai rinnovi in casa. Il più urgente è quello diin scadenza a giugno prossimo. sui malumori del ragazzo per i ritardi nella trattativa e la presunta volontà del club di non volerne accontentare le richieste economiche si sono inseguite diverse voci nei giorni scorsi. "Tutte stupidaggini", secondo. Questo il virgolettato del presidente biancoceleste riportato oggi dal Messaggero:

Per tornare alla Lazio l'attaccente brasiliano due estati fa aveva accettato di ridursi l'ingaggio di oltre un milione di euro, rispetto all'equivalente in sterline percepito al West Ham. Attualmente il numero 7 biancoceleste percepisce 2,5 milioni a stagione. La promessa di Lotito, per convincerlo a tornare, era stata quella di un futuro adeguamento a 3 milioni. La proposta ufficiale al momento non è ancora arrivata, ma le parole del patron sembrano preannunciare che si tratti solo di una questione di tempo.