Lazio, Lotito svela: 'Non seguo la Lazio da giorni. Sarri? Non l'ho sentito'

"Non so niente, che hanno scritto i giornali? Sono giorni che non seguo la squadra. Io non sono mica disoccupato, c’ho un sacco di cose da fare... Non telefonatemi per queste cose. Di Sarri non so niente, mica l’ho sentito"

confessa di non seguire lada diversi giorni. Dopo il clamore del suo virgolettato pubblicato questa mattina dal Messaggero, oggi pomeriggio i microfoni di Tag24news hanno raggiunto il patron biancoceleste per avere da lui qualche dettaglio in più sul suo rapporto conche sembra essersi incrinato . La risposta del presidente del club capitolino sembra invece smentire le stesse dichiarazioni uscite in mattinata:

Nonostante il distacco con cui è costretto a vivere le sorti della sua squadra, a causa dei suoi numerosi impegni extra calcistici, Lotito ha però voluto sottolineare anche che "Non si tratta di non provare amore, è il tempo che manca. Il tempo è cinico, solo l’amore è eterno". E per chi ancora avesse dubbi sul fatto che la politica possa portarlo ad allontanarsi definitivamente dalla società biancoceleste ha aggiunto anche: "Io sono per i legami indissolubili. Il matrimonio per me è un qualcosa di indissolubile e quello con la Lazio è assolutamente un matrimonio indissolubile".