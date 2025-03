ha dichiarato a margine di un convegno all'università LUISS di Roma:e non tutti ce l'hanno. Le società che sono fallite sono le stesse del passato"."Se tu spendi per patrimonializzare, riduci la cassa, ti si abbassa l’indice di liquidità e non hai l’indice per iscriverti. Così obblighi le società a ripianare, ma costringi a mettere soldi società virtuose che non fanno debiti. Ora sto costruendo l’Academy e non con i mutui, ma con i soldi miei.

e me lo sono dovuto mettere. Io non ho uno scontrino che è stato scaricato nella Lazio, né una macchina, né un autista. Non sono un presidente osannato, ma sono il più longevo. Ho detto sempre a tutti che lascerò la società a mio figlio, ho intenzione di preservarla, mantenerla e tramandarla. Avere il coraggio e la determinazione per preservare il patrimonio della società è fondamentale, io nelle mie aziende non ho mai cambiato la sede sociale".

, io però la concepivo come fattore terzo, e non come una forma di controllo. Io sono a favore del rendere pubblica la comunicazione tra arbitro e Var perché