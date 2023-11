Claudio Lotito è tornato a parlare dello stadio Flaminio. Lo ha fatto ieri sera durante una serata di beneficienza organizzata all'auditorium per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione dell'inno ufficiale Vola Lazio Vola. Il presidente biancoceleste ha ribadito ancora una volta la sua posizione riguardo la possibilità che il vecchio e ormai decadente impianto sportivo situato nell'omonimo quartirere nel quadrante nord di Roma possa diventare la nuova casa della Lazio:



"Fa comodo a tante persone parlare del Flaminio, soprattutto ad alcuni rappresentanti d’istituzioni, perché avete visto tutti quanti il Flaminio in che condizioni sta. Risolvere il problema sarebbe cosa buona e giusta. Questo problema l’ho sollevato quando c’era la Raggi. Stiamo valutando per capire quello che effettivamente si può fare. Prendere il Flaminio è semplice, lo sa pure l’assessore Onorato, il problema è poi capire cosa farci e come trasformarlo secondo le norme etc. Abbiamo in testa un meccanismo che cercherà di salvaguardare quelli che sono gli interessi primari dello Stato, della famiglia Nervi, senza andare a intaccare, per quel che si potrà, l’architettura. Però poi alla fine bisogna lavorarci. Va bene evocare la storia, però poi che facciamo: quando piove torniamo a utilizzare l’ombrello?".