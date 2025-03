Lazio, Lotito tranquillizza Baroni: "Soddisfatti del tuo lavoro"

Getty Images

Incontro a Formello ieri tra il presidente dellae il tecnicoNe parla questa mattina Il Messaggero. Nel mondo Lazio dopo il ko contro il Bologna sono divampate le polemiche intorno all'allenatore: criticato per qualche scelta tecnica da alcuni tifosi, difeso a spada tratta da molti altri, ma soprattutto, per bocca del ds Fabiani che ha sottolineato come sia tutti sotto esame, calciatori e mister, e che ogni decisione sul futuro sarà presa a giugno. Il messaggio è sembrato chiaro a tutto: al netto delle successive smentite e rassicurazioni sulla sua indubbia permanenza in panchina fino a fine stagioneIeri però a tentare di rasserenare gli animi ci ha pensato il patron in un colloquio andato in scena subito dopo la seduta di allenamento.

Come riporta il quotidiano,"Stai calmo e sereno, siamo soddisfatti del tuo lavoro e crediamo in te". Poi il presidente ha aggiunto: "Adesso più rotazioni". Perché al di là dei risultati sul campo, la società vuole tornare a veder brillare tutta la rosa biancoceleste come era successo fino a prima di Natale.in questi primi mesi del 2025, portando a risultati altalenanti. C'è però un'Europa League ancora da giocarsi e una corsa al quarto posto che vede la Lazio al momento attardata di sole due lunghezze, in lotta alla pari con le altre concorrenti. Terminare al meglio possibile l'annata servirà al club anche e soprattutto per capire su che basi continuare a portare avanti il proprio progetto triennale, di cui più volte la dirigenza ha parlato da agosto scorso, e dove questo potrà portare.