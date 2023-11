Il presidente della Lazio Claudio Lotito, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato del futuro del tecnico Maurizio Sarri e della situazione contrattuale di Felipe Anderson.



SARRI - "Maurizio Sarri ha detto chiaramente di voler restare, smentendo voci che sono state messe in giro solo per disgregare. Ma alla Lazio c’è grande orgoglio di appartenenza".



FELIPE ANDERSON - "La nostra ferma intenzione è trattenerlo. Felipe, del resto, non ha espresso il desiderio di andare via dalla Lazio. Troveremo sicuramente un punto di incontro".