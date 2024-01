Lazio, Lotito vuole accelerare per il rinnovo di Zaccagni

Lotito vuole blindare Mattia Zaccagni. Il contratto dell'attaccante esterno della Lazio non è ancora stato rinnovato, ma il presidente biancoceleste punta a risolvere la situazione nel giro di pochi giorni. Come scrive oggi il Corriere dello Sport a fine mercato può esserci l'incontro decisivo.



La società mette sul piatto una proposta da 3 milioni a stagione fino al 2027. C'è fretta di chiudere, perché la scadenza attuale è a giugno 2025, quindi a gennaio prossimo l'ex Hellas Verona potrebbe firmare liberamente per chiunque, liberandosi a 0 di lì a sei mesi. E le pretendenti non mancano di certo. Zaccagni, che quest’anno compirà 29 anni, però ha più volte detto che a Roma si trova bene. È diventato uno degli uomini chiave della rosa di Sarri e vorrebbe continuare la sua avventura con l'aquila sul petto. Meno limpida è stata invece nei mesi scorsi la posizione del procuratore Mario Giuffredi, le cui dichiarazioni avevano generato qualche tensione col club, reo a suo dire di non essersi più fatto vivo dall'estate scorsa per discutere come era stato promesso il prolungamento del rapporto col proprio assistito. Polemiche in ogni caso smorzate sul nascere dalla dirigenza laziale, ora pronta a mettere nero su bianco il nuovo accordo.