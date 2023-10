Lotito vuole blindare Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese è arrivato alla Lazio a parametro 0 in estate e ha firmato un contratto annuale da 3 milioni a stagione, più opzione per un rinnovo biennale. La clausola può essere esercitata tra maggio e giugno, ma il patron biancoceleste vuole evitare rischi e, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, nei prossimi mesi vuole offrirgli già una nuova proposta.



L'idea del club è di sedersi al tavolino tra dicembre e gennaio, mettendo tutto nero su bianco prima che inizi la Coppa d'Asia (12 gennaio.10 febbraio). Tra le parti filtra già comunque ottimismo, con il calciatore contento dell'impatto avuto in squadra in questi primi mesi e società e tecnico soddisfatti di come il giocatore si stia inserendo.