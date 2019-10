Lotito non è soddisfatto della stagione della sua Lazio, e lo ha esternato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. La sua Lazio sta crescendo, cresce il tetto-ingaggi, i big restano. Ora serve la Champions.



AUMENTO DEI COSTI - Come riporta il Corriere dello Sport, sulla sua edizione odierna, i nuovi acquisti e l’aumento del tetto ingaggi abbiano innescato un aumento del 6,7% in relazione ai costi che il club ha dovuto registrare a bilancio. La spesa complessiva arriva fino ad 84,55 milioni di euro. E Lotito ora vorrebbe il salto di qualità.