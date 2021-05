La notizia di José Mourinho ha certamente dato una scossa al calcio italiano e mondiale. Una mossa importante della Roma e dei Friedkin ai quali però il presidente della Lazio, Claudio Lotito, starebbe pensando di rispondere con un altro colpo dall'Inghilterra. Come riportato da Repubblica stamani, il club biancoceleste avrebbe puntato un altro profilo simile a David Silva (il tormentone dello scorso mercato estivo-autunnale). Si tratta di Juan Mata, classe '88 in scadenza con il Manchester United.



La sua esperienza e duttilità (è anche più giovane di David Silva) sarebbe un rinforzo importante per la Lazio, soprattutto in caso di conferma in Champions League. Il club biancoceleste sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale da 4 milioni di euro più bonus. Sempre secondo Repubblica l'agente del calciatore (il padre) pretenderebbe un'offerta da 5 milioni a fronte degli attuali 8 che lo spagnolo percepisce a Old Trafford. Le trattative possono cominciare.