L'omicidio diha scosso tutta Italia. Anche il mondo dello sport non è rimasto indifferente difronte a questo ennesimo caso di femminicidio. Al coro delle voci levatesi in questi giorni a sostegno dei familiari della vittima c'è anche quella di, terzino dellache con un messaggio su Instagram ha voluto esprimere così il suo pensiero:"Mi sono preso un po' di tempo per pensare, ma trovare delle parole per una situazione del genere è sempre difficile ed è estenuante e logorante continuare a sentire che continuino a capitare cose del genere. Non è più accettabile, non lo è mai stato. Eppure è un continuo, io non oso immaginare il dolore. Ho una sorella più piccola, più o meno dell'età di Giulia Cecchetin... E dopo aver immaginato il dolore che potesse provare il padre, il primo pensiero che mi è venuto in mente e stato: 'E se questa cosa dovesse capitare a mia sorella? A mia madre? Alla mia migliore amica? Alla mia futura figlia?'. Rabbrividisco perché non saprei veramente come si possa reagire dopo una ferita indelebile come questa. Insegnate l'amore, ma quello vero. Questo non è amore. È d'obbligo agire, in maniera forte, non può e non deve esistere giustificazione ad una cosa del genere.. Non mi sono mai espresso su situazioni al di fuori del mio lavoro, ma non ce la facevo questa volta a stare in silenzio. Basta!"