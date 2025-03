Lazio, Luca Pellegrini verso il reintegro: ecco al pasto di chi tornerà in lista per la Serie A

Getty Images

Luc, almeno per la Serie A. Il tecnico dellasta seriamente pensando infatti di reintegrare il terzino sinistro, finito ai margini dopo l'esclusione dalle liste sia per il campionato, sia per l'Europa League. Una scelta più tecnica che disciplinare, almeno così è stata spiegata pubblicamente dall'allenatore e dalla società che ha avallato. Allo stesso tempo però nessuno a Formello ha mai chiuso definitivamente la porta a possibili ripensamenti. Hysaj, che era rimasto fuori ad agosto scorso ed è stato reinserito dopo il mercato di gennaio, sta rientrando dall'infortunio. Tavares è sempre un'incognita dal punto di vista della tenuta fisica. Marusic e Lazzari in questo periodo stanno faticando tanto. Ecco quindi chein vista del rush finale.

La lista Uefa non è più modificabile, per quella della Serie A invece c'è tempo fino al 31 marzo. Questa sosta quindi servirà a Baroni per sciogliere gli ultimi dubbi.Sia Hysaj prima, sia Pellegrini poi in fatti sono stati utilizzati almeno in Coppa Italia. Il centrocampista croato invece non ha mai visto il campo quest'anno. A fine anno, come già avvenuto l'estate scorsa e questo inverno, la società cercherà una soluzione per lui sul mercato. Intanto però c'è una stagione da portare a termine e un'alternativa in più sulle fasce per Baroni potrebbe risultare più utile di un esubero in mezzo al campo. La decisione finale è attesa a giorni