Lucas Leiva lascerà la Lazio a fine stagione, quando scadrà il contratto del centrocampista. Durante una diretta Youtube, il brasiliano ha parlato della sua situazione: "Non è un segreto il mio rapporto con il Gremio ma bisogna vedere se può diventare concretamente un'opzione. Devo giocare altre due partite in Serie A, poi tornerò in Brasile e il mio contratto con la Lazio scadrà a giugno. Dopo valuterò tutte le opzioni che si presenteranno".