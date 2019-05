Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla così al Corriere dello Sport della corsa Champions League, rispondendo agli attacchi arrivati da casa Roma riguardo uno 'scansarsi' contro l'Atalanta per mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi: "Non dovrei neppure rispondere a questa domanda. Dico solo che noi vogliamo finire il campionato al meglio, arrivando il più in alto possibile in classifica. Non siamo in Europa e vogliamo riandarci. Guardiamo a noi stessi, ai nostri punti e vedremo che succederà alla fine".



CROLLARE SUL PIU' BELLO - "Tutte le squadre vivono momenti di difficoltà. Tanti riescono ad uscirne velocemente, altri no. Quando siamo in difficoltà vedo che riusciamo a reagire, è un aspetto positivo, la squadra dimostra di avere un carattere forte. Quando siamo in alto la concentrazione deve restare sempre allo stesso livello. Se riusciremo a migliorare questo aspetto avremo grandi chance per il futuro".



SULLA CHAMPIONS - "Spero di tornare a giocarla, sarebbe un sogno farlo con la Lazio".